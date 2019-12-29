خالد الصاوي يوجه رسالة للراحل خالد صالح بعد خطوبة نجله لهنادي مهنا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الفنان المصري خالد الصاوي رسالة لصديقه الفنان الراحل خالد صالح بعد خوبة نجله الفنان أحمد خالد صالح للفنانة الشابة هنادي مهنا.
الصاوي نشر صورة من حفل خطوبة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلق قائلا: “السنة ختامها مسك.. خطوبة ولادي أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى”.
الفنان المصري أضاف: “ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهنى وأخويا المرحوم خالد صالح.. وبقول له العيال كبرونا أوي يا حبيبي”.
وكانت الفنانة المصرية هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، قد احتفلت بخطبتها مؤخرا إلى الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح.
وشارك في الحفل الفنان المصري تامر حسني، والفنانة درة، وعدد من النجوم وأصدقاء العروسين، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتهما عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت هنادي مهنا متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من الخطوبة وعلقت عليها قائلة: “أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك”.
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