كارول سماحة نجمة أولى حفلات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى العام الجديد

متابعة بتجــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً كبيراً في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مساء 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، وتحديداً تلك الحماسية التي ينتظرها جمهور الشباب في مختلف حفلاتها الفنية.
وأعلنت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن الحفل من خلال إعلان رسمي جاء فيه التالي: “نجمة الأغنية العربية كارول سماحة سوف تحيي أولى حفلات البرنامج الفني للجامعة خلال العام الجديد”.
تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.
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