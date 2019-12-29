نجم كرة قدم برازيلي يهجر زوجته ليكون مع ابنة شقيقتها!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد زواج دام 12 عاماً رزق خلاله بـ3 أطفال، قرر لاعب المنتخب البرازيلي السابق Hulk واسمه الحقيقي Givanildo Vieira de Sousa هجر زوجته إيران أنجيلو دي سوزا.

وأفادت التقارير ان “هالك” البالغ من العمر 33 عاماً سرعان ما ارتبط بابنة شقيقة طليقته كاميلا وعمرها 31 عاماً.

وقال متحدث باسم “هالك” لموقع UOL: “هالك تحدث إلى والدي كاميليا وشقيقها ليخبرهم بالحقيقة. علاقتهما بدأت في أكتوبر. لم يرغب أن يخفي أي شيء. موقفه واضح”.

يذكر أن كاميلا هي ابنة الشقيقة المفضلة لإيران، ووجهت رسالة اعتذار إلى خالتها على الإنترنت.