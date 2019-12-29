ولي عهد دبي مع كريستيانو رونالدو.. “لاعب عظيم وصديق أكبر”

متابعة بتجـــــــرد: التقى ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصوله الى الإمارة للمشاركة في النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.
ونشر لاعب فريق “يوفنتس” صورةً مع الشيخ حمدان على حسابه الرسمي على انستجرام وعلّق عليها كاتباً:” من الرائع دائمًا رؤيتك يا صديقي”.
من جهته نشر ولي العهد بدوره صورة تجمعه بالنجم البرتغالي، وعلق قائلاً: “لاعب عظيم وصديق أكبر”.
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