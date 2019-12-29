متابعة بتجــــــــرد: زار النجم اللبناني ملحم زين الشيف بوراك في مطعم “المدينة” باسطنبول، حيث استقبله الشيف الشهير على طريقته الخاصة.
فكعادته يقدم الشيف بوراك للمشاهير الذين يزورونه قطعة خبز ضخمة عليها اسم النجم، وهذا ما فعله مع ملحم زين أيضًا.
من جهته نشر “ريّس الأغنية” صورته مع بوراك وعلّق كاتباً:” شكرا على استقبالكم وضيافتكم… انبسطت كثير بلقاء اخي اسماعيل وابنه الشهير بوراك بعد سنين طويلة… دعائي لكم بالتوفيق الدائم”.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يزور الشيف بوراك في مطعمه باسطنبول.. كيف استقبله الأخير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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