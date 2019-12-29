المرض يغير شكل نجم "عروس بيروت" فائق عرقسوسي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري فائق عرقسوسي من على سرير الشفاء وبعد إجرائه عملية جراحية.

وبدا عرقسوسي في الصورة وقد خسر الكثير من وزنه، كما ظهرت علامات التعب عليه بشكل واضح، فيما انتشرت شائعات عديدة عن وفاة الفنان السوري تزامنا مع صورته داخل المستشفى وأثارت هذه الشائعات ضجة كبيرة.

وبهذا الصدد قررت ابنته الفنانة نور عرقسوسي نفي هذه الشائعة وتطمين الجمهور عن صحة والدها عبر نشرها صورة تجمعها به عبر حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن صحته بتحسن مستمر وأنه قد يغادر المستشفى في أقرب فرصة.

وكشفت عرقسوسي أن والدها شكا مؤخرا من أوجاع في المعدة والقولون ليتبين وجود ورم حميد قام باستئصاله، مضيفة أنه سيغادر المستشفى في أقرب فرصة، واستطردت بأن والدها يستعد لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت.

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يشار إلى أن الفنان السوري فائق عرقسوسي ظهر مؤخرا بدور شهاب والد نايا "مرام علي" في الموسم الأول من عروس بيروت، وبدا في المسلسل وقد خسر الكثير من وزنه؛ إذ إنه وبحسب الأخبار المتداولة كان يعاني من مشاكل في صحته.

ويعتبر الفنان السوري من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية؛ إذ عُرف الفنان السوري في بدايته من خلال دور عبده في مسلسل "حارة نسيها الزمن"، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير "أبو كامل"، وشارك الفنان السوري بالمسلسل الذي أثار جدلا واسعا "ما ملكت أيمانكم" من خلال شخصية الأستاذ معروف.

ولم يغب عرقسوسي عن الدراما السورية بشكل كبير؛ فخلال الأزمة، شارك بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "امرأة من رماد" من بطولة الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وقدم شخصية أبو سارة؛ إذ تقوم فيه إحدى العصابات الإرهابية باختطافه، ومن ثم تعذيبه وقتله في النهاية.

أما ابنته الفنانة السورية نور عرقسوسي والتي بدأت شهرتها من خلال برنامج المواهب "ذا فويس" والذي انضمت فيه إلى فريق الفنان العراقي كاظم الساهر وأثبتت موهبتها الكبيرة، لتقدم بعدها عددا من أغاني المسلسلات والأعمال الفنية.