شكرا لقرائتكم خبر عن السقا × الصغير.. ياسين أحمد السقا يجمع والده ووالدته وجده فى صورة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انفصالهما رسميًا منذ فترة طويلة، إلا أن ياسين أحمد السقا، حرص على مشاركة متابعيه، صورة جديدة لوالده الفنان أحمد السقا ووالدته الإعلامية مها الصغير فى صورة جديدة توسطها جده محد الصغير، ونشرها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وسرعان ما حرص والده على التعليق وأضاف بعض الأيموشن للصورة.

ولم تكن تلك هى الصورة الأولى التى جمع فيا ياسين والده ووالدته بالرغم من الانفصال، فنشر صورة لهما خلال حفل تخرجه من إحدى الجامعات الدولية التى يدرس بها، والتى ظهر فيها وهو يتوسط الثنائى اثناء مشاركته الاحتفال بالتخرج.

وشارك أحمد السقا فى موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته: محمد ممدوح تايسون، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، وصفاء الطوخى وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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ياسين أحمد السقا يجمع والده ووالدته وجده في صورة واحدة من جديد

وينشغل النجم أحمد السقا حاليا بتصوير مشاهد فيلم العنكبوت التى تجمعه بالنجمة منى زكى، ويعد الفيلم سببا لخروج السقا من السباق الرمضاني المقبل، لانشغاله بالانتهاء من تصوير أحداثه، ويظهر أحمد السقا ملثماً خلال 30 مشهدا فى الفيلم، لا يرى أحد وجهه نظرا لهروبه والمطاردات بينه وبين العصابات والجهات الأمنية الذين يطاردونه طوال الوقت، خاصة أن "العنبكوت" - السقا يعمل فى تهريب المخدرات وخلافه خلال أحداث الفيلم الذى يعتمد بشكل كبير على "الأكشن" والمطاردات .