شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى ومحمد عز بنفس الجاكيت فى كواليس "باركود 615" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل فيلم "باركود 615" تصوير عدد من مشاهد العمل فى احد الديكورات المخصصة للعمل حيث نشرت الفنانة راندا البحيرى صورتين على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" من داخل الكواليس تجمعها بالفنان محمد عز وظهرا سويا بجاكت أسود .









وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير أكثر من أحداثه بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، حيث يتبقى له 5 أيام تصوير للانتهاء من تصويره، منها يوم بالفيلا وأربعة أيام تصوير خارجى بالشوارع.

يدور أحداث فيلم "باركود 615" فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

وينشغل كل من راندا البحيرى ومحمد عز بتصوير مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق ابو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

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"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال راندا البحيرى مشاركتها فى مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين الذى عرض فى موسم رمضان 2018، بينما آخر تعاون بينها وبين محمد رجب فى فيلم "صابر جوجل" من إخراج محمد حمدى والذى عرض فى عام 2017.

وشارك محمد عز فى دراما رمضان الماضى بمسلسلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز وإخراج حسام على، و"لمس أكتاف" مع ياسر جلال وإخراج حسين المنباوى، وعُرض له مؤخرا مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة"، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد "استدعاء ولى عمر" الذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة حورية فرغلى، حيث انتهى من تصويره قبل أسابيع قليلة.