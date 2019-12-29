شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما من عرضه.. فيلم The Shawshank يستمر فى الصدارة متخطيا العمالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن يتوقع القائمون على الفيلم الكلاسيكى The Shawshank Redemption، أن فيلمهم سيتربع على عرش أفضل الأفلام على مر التاريخ لسنوات طويلة، متخطيًا أفلام لممثلين ومخرجين عمالقة في عالم السينما، فبعد أن أنهى الفيلم الذى عرض قبل 25 عامًا مسيرته في شباك التذاكر متذيلاً الترتيب للمركز الـ 51، ليصبح فيما بعد من أشهر الأفلام الكلاسيكية في التاريخ.

ويستمر فيلم The Shawshank الشهير المتصدر عرش أعلى التقييمات على مر التاريخ، في لفت الانتباه، فبعد مرور 25 عامًا على عرضه، انضم الفيلم لمكتبة الكونجرس الأمريكي للأفلام، وتم ترسيخه في صدارة التصنيف.



قائمة أعظم الأفلام وفقاً لاراء الجمهور في التاريخ

ومع نهاية عام 2019، ما زال الفيلم الذي عرض عام 1994 محتلاً صدارة أكثر الأفلام تحقيقًا للتقييمات عبر موقع IMDB الشهير، بتقييم 9.2 بمشاركة 2 مليون و170 ألف تصويت على الفيلم، متخطيًا الفيلم التاريخي The Godfather الذي عرض عام 1972 وحصد المركز الثاني تقييم 9.1 بمشاركة ما يقارب مليون ونصف المليون مشارك.

Advertisements

ومن ضمن القائمة الأكثر حصولاً على تقييمات، فيلم The Dark Knight، الذي عرض عام 2008 واحتل المركز الرابع بتقييم 9.0، وفيلم 12 Angry Men، الذي يحتل المركز الخامس وحصل على تقييم 8.9.

فيلم The Shawshank Redemption تم إنتاجه عام 1994، وتدور أحداثه حول آندى دوفرين الذى زج به فى السجن بعد أن حكم عليه بالمؤبد بتهمة قتل زوجته وعشيقها، ويشارك فى بطولته إلى جانب تيم روبنز كل من مورجان فريمان وبوب جونتون ووليام سادلر وكلانسي براون وجيل بيلوس وآخرين.