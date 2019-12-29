نجم ستار أكاديمي يعود بعد فترة غياب إلى الساحة الغنائية من جديد

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - خرج الفنان التونسي ” أحمد الشريف ” نجم الموسم الأول من برنامج ” ستار أكاديمي ” بتصريحات تليفزيونية مع برنامج ” mbc trending ” كشف فيها عن قراره بالعودة إلى الاحة الفنية من جديد بعد فترة غياب وصفها ب ” الإستراحة الطويلة ” .

وأشار أحمد الشريف إلى أن ابتعاده عن الفن جاء يسبب ظرف عائلي تعرض له والذي على إثره فضل البقاء مع عائلته والإبتعاد عن الفن .. بالإضافة إلى ضغوط الشهرة التي عاشها في عام 2011 وجعلته يعيش حالة من القلق .

عودة أحمد الشريف إلى الساحة الغنائية ستكون من خلال أغنية باللهجة التونسية بعنوان ” خلينا نرجع ” وهي من ألحانه وكلمات ” أحمد توما ” .. وانتهى من تصويرها على طريقة الفيديو الكليب تحت إشراف المخرج ” سليم بالحاج يوسف ” .