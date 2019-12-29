طرد معلم سعودي أساء إلى الذات الإلهية

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - أصدرت ” تعليمية الباحة “قرارا بإبعاد أحد المعلمين عن الساحة التعليمية وعدم تمكينه من دخول المدرسة التي يعمل بها على خلفية الواقعة التي قام بها وإسائته للذات الإلهية .

ووفقا لصحيفة ” سبق ” السعودية فإن معلما بإحدى مدارس الباحة أصر اليوم على إجراء امتحان للمادة التي يدرسها برغم تحديد موعد الامتحان في اليوم الذي يليه .. وإنه قام بشطب كلمة ” الله ” الموجودة على ورقة الإمتحان وإستبدالها بكلمة ” الشيطان ” في بداية ونهاية الورقة .

ثم قام بتصوير الأسئلة وتوزيعها على الطلاب في قاعة الاختبار بوجود أحد المشرفين التربويين في المدرسة .

وذكرت الصحيفة إنه تم جمع أوراق الامتحان من الطلبة فورا وتم إبلاغ إدارة التعليم التي منعت المعلم من دخول المدرسة كما أبلغت بدورها الأجهزة الأمنية المختصة لفتح تحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم .

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وتم تحرير محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الواقعة .

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلم نفسه لديه سوابق أفعال غريبة خلال فترة عمله بالمدرسة تمثلت بالتدخين داخل المدرسة والسب والقذف والاعتداء على المعلمين والطلبة .