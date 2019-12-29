شاهد .. يهود يغنون النشيد الوطني السعودي

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - نشر حساب ” إسرائيل بالعربية ” مقطع فيديو على موقع التغريدات ” تويتر ” لمجموعة من اليهود وهم يقومون بغناء النشيد الوطنب السعودي برفقة عدد من زملائهم المسلمين .
وكتب الحساب في تعليقه على مقطع الفيديو : ” يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا ” .
وجاء هذا الفيديو بعد يوم واحد من نشر الناشط السعودي ” محمد سعود ” المشهور بدعمه للتطبيع مع إسرائيل مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر وهو يتحدث لأول مرة على الهواء عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” معبرا عن حبه له ودعمه لفوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الإنتخابات الإسرائيلية .
وكتب محمد سعود معلقا على ذلك : ” اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو .. ياللحماسة آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط .. نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك .. ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل ” .
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