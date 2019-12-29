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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تبدأ مجموعة قنوات MBC، في عرض الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids، لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مجال الغناء بداية من يوم السبت المقبل.
ونشر النجوم أول صور من كواليس البرنامج قبل عرض الحلقة الأولى منه عبر صفحاتهم على موقع “إنستجرام” وينطلق البرنامج تحت عنوان حلقات تجارب الأداء والتي تكون ممتدة لأكثر من حلقة ويظهر فيها النجوم بنفس الإطلالة، ويتم فيها اختيار المتسابقين.
لجنة تحكيم البرنامج هذا العام تتكون من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
وشهدت لجنة تحكيم هذا العام حلول الفنان عاصي الحلاني، بديلًا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان محمد حماقي، بدلًا من الفنان تامر حسني، بعد اعتذار النجمين عن المشاركة في البرنامج.
يذكر أن المتسابق المغربي حمزة الأبيض”، هو حامل لقب الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids، وكان من ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر، وسبقه لين حايك، بلقب الموسم الأول وهي من فريق كاظم أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لمحمد حماقي والحلاني في The Voice Kids لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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