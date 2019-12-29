عبد الباسط حمودة ينتهي من «رئيس قسم العذاب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “رئيس قسم العذاب”، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع “دراما” بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.

من ناحية يستعد عبد الباسط حمودة لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، بأحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتشارك في الحفل الفنانة اللبنانية مروي، والفنانة دينا، ومن المقرر أن يقدم من خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، التي كون من خلالها جمهورا كبيرا منها أغنية “أنا مش عارفنى” و”ادينى قلبك”و”عم الناس”، و”يا صيف يا صيف”، وغيرها.

وكان عبد الباسط قد انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان ” اللى يتكلم يتكلم “، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

وقال حمودة لـ “اليوم السابع” إنه يحضر أغنية جديدة لمصر والإنجازات التي تحققت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق وأوجد طفرة مذهلة في كافة المجالات، ووصل بالبلاد إلى بر الأمان.

Advertisements

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة أغنية ” كازانوفا” من فيلم “صباح الخير”، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق، فيلم ينتمي إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية، ولكن تقدَّم بشكل مختلف عما تم تقديمه قبل ذلك فى السينما المصرية، من خلال قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء إلهام عبد البديع، ويقع حدث مهم يقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب.