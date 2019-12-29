دعاء غريب تدعو به مها أحمد لنجلها المعاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية مها أحمد، عن نجلها البكري أحمد، وهو شاب من “ذوي الهمم”، والدعوة التي أثارت بها حالة جدل.

وقالت مها أحمد، خلال حلقة برنامج “ربع دستة ستات”، والمذاع عبر فضائية “المحور”: “أنا مها أحمد أم أحمد كان حلم عمري لما أنام على المخدة أفضل أدعي دعوة تقيلة شوية وأقول يارب لما تيجي تاخدني خدني أنا وأبني”.

وأضافت: “دي مش قسوة مني لكن ده عشان الحمل تقيل على ذوي الهمم، بس مش تقيل عليا ولا على جوزي ولا على والدتي، لكن حمل وتقل ذوي الهمم محدش يقدر يشيله غير الأم”.

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وتابعت، افتتاح مكان مخصوص لذوي الهمم، كان حلم لها ولكل أم لديها أطفال منهم، وتكريم الرئيس لأمهات هؤلاء الأطفال طمأنها أنها حين تتوفى سيكون هناك مكان يرعا ابنها.

مها أحمد، لها من زوجها الفنان مجدي كامل، ولدان الأول أحمد، والثاني عادل وهو لاعب كرة قدم.

من ناحية أخرى، تجسد مها أحمد، حاليًا شخصية “كهرمانة” في مسرحيتها الجديدة “خمسة حارة باكوس” التي تقدمها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية “خمسة حارة باكوس” من بطولة مها أحمد، ومدحت تيخة، وعلاء زينهم، وهانى حسن الأسمر، وسحر عبد الحميد ويورا محمد وأحمد سعد ميشو، وهي من تأليف إسلام رفعت، وإخراج محمد علام.