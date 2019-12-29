ما الذي جمع نيكولا معوض بالنجم التركي مراد يلدريم؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعرب الفنان اللبناني نيكولا معوض عن سعادته بلقاء النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير»، ونشر صورة تجمعه به، واصفاً الأخير بالرائع.

نيكولا ومراد يشاركان في بطولة الفيلم المصري «ماكو»، وقد نشر الأول صورة تشويقية أخرى من كواليس التصوير مع عدد من نجوم العمل على أحد الشواطئ، وهي اللقطات التي اثارت حماس فانز الفنان اللبناني لمشاهدة الفيلم المنتظر.

«ماكو» تدور أحداثه حول قصة حقيقية مستوحاه من قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، التي غرقت في مياه البحر الأحمر، وراح ضحيتها المئات، ويشارك في بطولة الفيلم، بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، وغيرهم، والعمل من إخراج مخرج محمد هشام الرشيدي.

من ناحية أخرى، تألق نيكولا في مسلسل «بلا دليل» الذي عُرض مؤخراً عبر شاشة cbc الفضائية المصرية، وقد شارك في بطولته أمام درة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوى، عمر الشناوي، وغيرهم ، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.