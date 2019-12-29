ريمي بندلي تودّع والدها بصورة مؤثّرة.. “رِد علييّ يا بابا حاكيني”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة اللبنانية ريمي بندلي صورة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك ودّعت فيها والدها رينيه بندلي بعد إعلان وفاته يوم أمس السبت. فقد استعانت ريمي بكلمات أغنية “بابا” الشهيرة التي أدتها مع والدها الراحل في طفولتها لترثيه. وكتبت:”رِد عليّي يا بابا حاكيني… الله يرحمك بابا… رح تبقى صورة حلوي ببالي و الحانك باقيي للعمر تفرّح قلبي و قلب اطفال الدني”.

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