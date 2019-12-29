شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وترد على منتقديها: ”هذه الكلمة لا تُقال لي”

متابعة بتجـــــرد: بعد موجة من الإنتقادات الكبيرة التي تعرّضت لها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب وصفها النساء اللواتي هاجمنها بكلمة “عوانس”، كشفت عن السبب الذي دفعها إلى قول ما قالته في حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية.

وفي مقابلة مع برنامج “عرب وود” اعترفت شيرين بأنّ ردّها كان فيه القليل من القسوة ولكنّه جاء نتيجة كلمة “اخرسي” التي وُجّهت لها بعد تصريح سابق.

وكانت شيرين قد قالت: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء”.

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ليأتي الرد عليها من فئة كبيرة من الجمهور الذين اعتبروا أنّ في كلامها إهانة للمرأة ما دفعهم لإطلاق هاشتاغ تحت عنوان “شيرين اخرسي”.

فأجابت شيرين بحفلها التالي بأنّ من النتقدوها “عوانس” لتتعرّض حينها أيضاً لهجوم عنيف من عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروا أنّها تخطّت كل الحدود ويجب أن تنتبه لكلامها.

وفي مقابلتها رفضت شيرين هذه الكلمة مؤكدة أنّ “اخرسي” لا تقال لها، وقد جرحتها لذلك جاءت ردة فعلها قاسية وصادمة.