قصي خولي يحتفل مع الملايين على “إنستجرام” من خلال هذه الصورة

متابعة بتجـــــــــرد: حقق النجم قصي خولي رقماً مميزاً جديداً وذلك بعدما تخطى حسابه على موقع “انستجرام” حاجز الأربعة ملايين متابع.

في هذه المناسبة، عبّر “خولي” عن سعادته بتحقيق هذا الرقم حيث وصف الجمهور الذي يدعمه ويقف الى جانبه بعائلته.

وكتب في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “من أهم الأشياء في الحياة، العائلة والحب. العائلة تعني أن نكون دائمًا جنب بعض وندعم بعض. لذالك أحب أن أقول لعائلتي التي اصبحت أربع مليون شكرًا من قلبي أنكم كنتم دائمًا معي الى جانبي وتدعمونني”.

من جهة أخرى، يستعد قصي خولي لتصوير مسلسل “2020” خلال الأيام المقبلة، حيث سيجدد التعاون في بطولة العمل مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في مسلسل “خمسة ونص” خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل “202” من تأليف، سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة “الصبّاح أخوان” لصاحبها صادق الصباح.