ديما بياعة تُرافق قصي خولي في رحلة غير متوقعة إلى هوليوود!

متابعة بتجــــــــــرد: فجّرت الممثلة السوريّة ديما بياعة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن فيلم سينمائي سيجمعها مع زميلها الممثل قصي خولي في تجربة هي الأولى من نوعها.

وفي مقابلة لها مع برنامج “the insider”كشفت أنّ العمل في طور التحضير ولا زال في مرحلة الكتابة حيث ستتعاون فيه مع المنتج مجد جعجع.

وعن تفاصيل الفيلم قالت بأنّه مختلف وخارج حدود التوقّعات، يُشبه أفلام هوليوود لكن بإنتاج عربي، مؤكدة أنّه يتطلب الكثير من الجهد والعمل على الصعيدين البدني والنفسي.

يُذكر أنّ آخر أعمال ديما كانت في موسم رمضان الفائت حيث شاركت في مسلسل “سلاسل دهب” إلى جانب الممثلة شكران مرتجى وعدداً من النجوم.