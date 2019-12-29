متابعة بتجــــــــــرد: فجّرت الممثلة السوريّة ديما بياعة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن فيلم سينمائي سيجمعها مع زميلها الممثل قصي خولي في تجربة هي الأولى من نوعها.
وفي مقابلة لها مع برنامج “the insider”كشفت أنّ العمل في طور التحضير ولا زال في مرحلة الكتابة حيث ستتعاون فيه مع المنتج مجد جعجع.
وعن تفاصيل الفيلم قالت بأنّه مختلف وخارج حدود التوقّعات، يُشبه أفلام هوليوود لكن بإنتاج عربي، مؤكدة أنّه يتطلب الكثير من الجهد والعمل على الصعيدين البدني والنفسي.
يُذكر أنّ آخر أعمال ديما كانت في موسم رمضان الفائت حيث شاركت في مسلسل “سلاسل دهب” إلى جانب الممثلة شكران مرتجى وعدداً من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ديما بياعة تُرافق قصي خولي في رحلة غير متوقعة إلى هوليوود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.