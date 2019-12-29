نيك جوناس يفاجئ زوجته بريانكا شوبرا بهديّة مميّزة – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: احتفل المغني الأميركي الشاب نيك جوناس بعيد الميلاد المجيد مع زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بطريقة مميّزة.

ونشرت “شوبرا” بعض الصور للمفاجأة التي أعدّها لها “جوناس” في هذه المناسبة، حيث اختار أن يُقدّم الأخير هديته لزوجته من خلال ارتدائه زي “بابا نويل”، وأهداها عربة تزلج.

برايانكا شوبرا أرفقت الصور التي شاركتها مع محبّيها بتعلق جاء فه: “سانتا قادني….زوجي يعرفني جيّداً…شكراً لك عزيزيي….أحبك”.

يُذكر أنّ الثنائي يلفتان الأنظار دائماً بعلاقتهما منذ زواجهما وحتى اللحظة خاصة بعد قيامها بمشاركة تفاصيل من حياتهما مع الجمهور عبر مواقع التواصل.