عادل إمام يجمع نجوم مسرح مصر في “فلانتينو”

يستكمل النجم المصري الكبير عادل امام تصوير المرحلة الأخيرة من مسلسل “فلانتينو” الذي سيعرض في رمضان 2020.

والمفاجأة حلول عدد من نجوم مسرح مصر ضيوف شرف على الحلقة الأخيرة من المسلسل وهم علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن.

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ونشر علي ربيع، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، وكتب: “معتقدش أن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام.. انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك الي حصل كنت حاسس اني في مدرسة المشاغبين عادل إمام يعنى الفن المصري”.

ويلعب الزعيم عادل امام خلال أحداث مسلسل “فلانتينو” دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال الحلقات العمل مشاكل بالاضافة الى قصصه العاطفية الكثيرة.

مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، يشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلاً من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، فاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع وعدد آخر من الفنانين.