أبرزهم ميسي ورونالدو .. الرياضيون الأعلى دخلا في العقد الأخير (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فرض الأسطورتان الكرويتان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أنفسهما على الساحة الكروية خلال العقد الأخير، بل الأكثر من ذلك أنهما حققا أرباحا بمئات الملايين وأصبحا في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وانهالت على رونالدو وميسي الكثير من الصفقات الدعائية الهائلة، من أكبر العلامات التجارية ومنها الأحذية، نايك Nike، وأديداس Adidas وغيرهما، نظرا لأنهما كانا حديث الجمهور الرياضي ووسائل الإعلام وكرة القدم بشكل عام في ظل الألقاب الجماعية والفردية التي حققها الثنائي من 2010 ولغاية 2020.

لكن أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر جونيور تمكن من التغلب عليهما وتربع على قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال العقد الأخير بحسب مجلة فوربس الأميركية، التي رصدت قائمة من 10 أسماء كانت الأعلى ربحا، متفوقين على آلاف الرياضيين، وكانت الأرقام على النحو الآتي:

10 - لويس هاملتون: 400 مليون دولار.

بطل سباق سيارات (F1) لست مرات، أكثر لاعب متميز في هذه الرياضة واللاعب الأعلى أجرا بها.

9 - كيفن ديورانت: 425 مليون دولار.

ارتفعت الإيرادات السنوية التي حققها ديورانت من أجره ومن حملات الدعاية بنسبة 400% خلال العقد الماضي.

8 - ماني باكياو: 435 مليون دولار.

بيعت نزالات باكياو الـ 25 للمشاهدة المدفوعة (PPV(20 مليون مرة، وحققت إيرادات مقدرة بـ 1.3 مليار دولار.

7 - فيل ميكلسون: 480 مليون دولار.

حصل ميكلسون على أعلى أجر في مسيرته الرياضية عام 2018 عندما هزم منافسه الأكبر وودز في مباراة ودية للفوز بحقيبة مقدرة بـ 9 ملايين دولار.

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6 - تايجر وودز: 615 مليون دولار.

رغم مشاركة تايجر وودز بمعدل 10 مرات سنويا فقط في مسابقات رابطة محترفي الجولف الأميركية (PGA Tour) خلال العقد الماضي، إلا أن إيراداته من الحملات الدعائية كانت الأعلى من بين الرياضيين.

5 - روجر فيدرير: 640 مليون دولار.

وصل فيدرير، 38 عاما، إلى نهاية مسيرته الرياضية في لعب كرة المضرب، ورغم ذلك ستظل إيراداته المحققة مرتفعة بفضل الصفقة التي وقعها مع شركة (Uniqlo) عام 2018 البالغة مدتها عشر سنوات مقابل 330 مليون دولار.

4 - ليبرون جيمس: 680 مليون دولار.

حقق جيمس دخلا من الحملات الدعائية، خلال فترة الـ 16 عاما الأولى من انضمامه إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة، أكثر من ضعف أجره عن اللعب البالغ 270 مليون دولار.

3 - ليونيل ميسي: 750 مليون دولار.

ميسي هو اللاعب صاحب أعلى أجر في العالم مقارنة بأي رياضي آخر في عام 2019، عن لعبه لصالح برشلونة.

2 - كريستيانو رونالدو: 800 مليون دولار

لدى رونالدو عدد كبير من المتابعين على منصتي إنستغرام وفيسبوك؛ ما يعود بالنفع على شراكاته في حملات الدعاية؛ إذ إنه صاحب أكثر متابعين في العالم على المنصتين.

1 - فلويد مايويذر: 915 مليون دولار

حقق مايويذر أكثر من 500 مليون دولار مجمعة من نزاله في عامي 2015 و2017 ضد كل من ماني باكياو وكونر ماكغريغور.