أحلام تعلق على عودة عزيزة جلال للغناء.. هل استهدفت أصالة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلا واسعا بين الجمهور بعد تعليقها على عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال إلى الغناء بعد غياب دام 34 عاما؛ إذ أشادت الأولى بالثانية معتبرة إياها لم تغب.

لكن عددا من المتابعين استغل تعليق أحلام على عودة جلال ليقارنها بتصرف الفنانة السورية أصالة نصري مع الفنانة المغربية والذي وصف بالمزدوج بعدما تورطت في "لايك" لبوست على منشور في "إنستغرام" لدى الشاعرة بروين حبيب والتي نشرت تعليقا انتقدت فيه عودة عزيزة جلال للغناء وكان بعنوان "ليتها لم تعد"، لتتعرض لانتقادات حادة متهمين إياها بالتقليل من قيمة عزيزة جلال وبالإساءة إليها.

وفي الوقت نفسه عادت أصالة وأشادت بعودة عزيزة جلال لتفادي هجوم السوشال ميديا عليها، كما حذفت الإعجاب وكتبت قائلة: "عودة السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيبة، آخرها أداؤها كيفما كان، فهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمرا سهلا، لقد عرفتها من قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا من أوائل المشجعين لعودتها، والقادم بلا شك أجمل".

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في المقابل نشرت أحلام صورتين للفنانة عزيزة جلال عبر "تويتر" إحداهما من حفلها الأخير في السعودية والأخرى منذ سنوات قبل غيابها عن الساحة الغنائية، وأوضحت الصورتان عدم وجود فرق بينهما، وعلقت قائلة: "عندما تغني عزيزة جلال فهي لم تغيب إنما غاب بغيابها الزمن الجميل أحسنتي وأطربتي أستاذة الفن الجميل عزيزة جلال".

وألمح العديد من المتابعين في تعليقاتهم إلى أن أحلام تستهدف "اللايك" الذي ورط أصالة وهو ما بدا في قول متابعة: "خليهم يتعلمون الذوق والاحترام منك يا أم فاهد أنتي مدرسة على الجميع أن يتتلمذ فيها"، وأضاف متابع: "أحب فيك إنصافك دائما وما تتملكك الغيرة زي بعض المهرجات أمان أمان، لوف يو أم فاهد".

يُذكر أن الفنانة المغربية عزيزة جلال عادت للغناء على المسرح من جديد بعد 34 عاما من الغياب عن الساحة الفنية، وقدمت حفلها الأول خلال حفلات "شتاء طنطورة" على مسرح العلا.