شكرا لقرائتكم تامر حسني يفتتح موسم السينما.. وهؤلاء النجوم ينافسونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أيام من إسدال الستار على العام الجاري واستقبال العام الجديد، تشهد دور العرض السينمائية سباقاً من نوع خاص، استعداداً لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة وكذلك إجازة منتصف العام.

بعدما أعلن عدد من أبطال السينما عن خوضهم السباق السينمائي، ويأتي في مقدمتهم، تامر حسني، الذي تستقبل دور العرض فيلمه الجديد "الفلوس" يوم الأربعاء.

الفيلم يشارك في بطولته خالد الصاوي وزينة، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، ويدور العمل حول نصاب محترف تستعين به فتاة جميلة من أجل مساعدتها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتنطلق العديد من الألاعيب في الفيلم الذي كتبه محمد عبد المعطي ويخرجه سعيد الماروق.

ومع نهاية الأسبوع الأخير في العام الجديد يشهد الأسبوع الأول من العام المقبل، طرح عدد من الأعمال، أبرزها فيلم "يوم وليلة" الذي يتقاسم بطولته خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.

حيث أعلن خالد النبوي عن طرح الفيلم بدور العرض في الخامس من يناير، وتدور قصته حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك التي تتعلق بالطبقة الفقيرة وبالتحديد في مولد السيدة، وما يواجههم من أزمات.

ويجسد النبوي في الفيلم دور "منصور الدهبي" ويشارك إلى جواره هو والفيشاوي عدد من الأبطال، أبرزهم درة وحنان مطاوع وخالد سرحان، والعمل من إخراج أيمن مكرم.

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تجربة نسائية شبابية

وفي تجربة نسائية جديدة، يطرح فيلم "بنات ثانوي" الذي تتقاسم بطولته جميلة عوض ومي الغيطي وهنادي مهنى ومايان السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض في السابع من يناير.

الفيلم يدور في إطار كوميدي حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، يخضن مغامرات خلال رحلة البحث عن ذاتهن خاصة مع مرورهن بفترة المراهقة.

كما يشهد الأسبوع الأول من العام الجديد طرح فيلم "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته، محمد عادل إمام، ويعتبره واحدا من أهم الأفلام التي قدمها في تاريخه الفني، كما أنه شهد مراحل تصوير خطيرة للغاية كي يقدم للجمهور فيلم من أفلام الحركة التي يستحقها.

الفيلم الذي كتبه تامر إبراهيم وأخرجه أحمد خالد موسى يدور في جو من الإثارة والتشويق، حول مغامرة كوميدية، تحدث حينما يقوم أبطال العمل بالبحث عن كنز مفقود.

الفيلم يشارك في بطولته ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وأمينة خليل، ومن المقرر أن تستقبله دور العرض في الثالث من يناير.

وإلى جوار هذه الأفلام ينتظر الجمهور عدد من الأعمال الأخرى المقرر أن يحسم مصيرها في الساعات المقبلة، وأبرزها فيلم "صاحب المقام" ليسرا وآسر ياسين، وفيلم "دماغ شيطان" لباسم سمرة ورانيا يوسف وكذلك فيلم "ديدو" لكريم فهمي.