غادة عادل تجتمع مع رامز جلال بفيلمٍ جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت وسائل الاعلام أخباراً عن ترشيح الممثلة المصرية غادة عادل لمشاركة الفنان رامز جلال في بطولة فيلم جديد لا يزال في مرحلة التحضيرات. علماً أنهما سبق واجتمعا في بطولة فيلم "عيال حبيبة" الذي عُرض في العام 2005.

ويبدو أن انطلاق العمل على الفيلم ينتظر عودة "جلال" من سفره، أي بعد شهر تقريباً. علماً أنه من تأليف لؤي السيد ويجمع في بطولته حمدي الميرغني ويبومي فؤاد ومجموعة من النجوم الشباب، فيما يستمر البحث عن المخرج وباقي فريق العمل.