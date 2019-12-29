جوهرة تروّج لحفل رأس السنة متجاهلة الحكم بحبسها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تروِّج الراقصة إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" لحفلها الجديد المقرر في ليلة رأس السنة 2020 رغم تأييد حكم حبسها سنة مع الشغل. حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صوراً لها لتذكّر الجمهور بحجز التذاكر. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أيدت حكم حبسها سنة مع الشغل لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدّم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لها وهي مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

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