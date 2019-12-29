انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجّت وسائل الإعلام بقضية انتحار نجم بوليوود الشهير، كوشال بنجابي البالغ من العمر37 عاماً في شقته في مومباي- الهند. حيث تناقلت الصحف الحدث موضحة أن سبب وفاته هو الانتحار. علماً أن الشرطة كانت قد عثرت على جثته قبل منتصف الليل في شقته في بالي هيل، مومباي، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه.

ولقد كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن أصدقائه صرّحوا بأنه انتحر بنتيجة حالة اكتئاب كان يعاني منها. مع الإشارة إلى أنه ترك مذكرة انتحار تحتوي على وصيته، وخصص نصف ممتلكاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته مؤكداً أنه لا يوجد أحد مسؤول عن وفاته.

ولقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع انتحاره مستغربين ما حدث وعبّروا عن أسفهم لرحيل نجم قدير في ريعان شبابه