أم كلثوم تُحيي حفلين في دبي أوبرا بتقنية الـ Holography









اسماء السيد - ""الخليج 365""من بيروت: أطلت السيدة أم كلثوم، التي تعرف بـ"كوكب الشرق"، للمرةِ الأولى على مسرح دبي أوبرا. حيث أحيت حفلين بعد 44 سنة على رحيلها برفقة فرقة موسيقية حيّة عزفت أيضاً لحفيدتها سناء نبيل، التي أدهشت جمهور برنامج "Arabs Got Talent"، بموهبتها الغنائية.

وعلّق حساب دبي أوبرا الرسمي على موقع "إنستغرام" على فيديو نشره للمغنية المصرية الشهيرة: "عرض مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى، وأهم صوت نسائي في العالم العربي، وأحدث التقنيات". وأضاف: "يشكل هذا الحفل تحية لأيقونة الفن العربي الراحلة، السيدة أم كلثوم".

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر حفلاً في مدينة دبي ظهرت فيه السيدة أم كلثوم على المسرح. حيث تفاعل رواد الانترنت مع هذا الحدث الذي أسعدهم بعد ان عمد القيمون على الحفل على استخدام تقنية الـ Holography لاستحضار "كوكب الشرق". فيما جاءت التعليقات ملفتة بإشارتها الى أن استخدام هذه التقنية يتم تنفيذه في حفلات الرؤساء.