ريما مكتبي قلقة من وضع بلدها العام المقبل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الإعلامية ريما مكتبي عن معاناتها من حالة إرهاق من الوضع اللبناني مشيرة لأيامٍ صعبة تنتظر بلدها لبنان في العام المقبل عبر حسابها الخاص على تطبيق "تويتر": وذلك في تغريدة كتبت فيها "أول مرة منذ غادرت لبنان قبل ١٣ عاماً أترك بيروت لست حزينة ... أرهقتني يا وطني! كل من حولي كان متعباً وقلقاً وحتى من تسلّح بالأمل يدرك أن أمامنا أياماً صعبة خلال 2020".

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