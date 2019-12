شكرا لقرائتكم خبر عن نقل زاك إيفرون "جوًا" لإحدى المستشفيات فى أستراليا.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل النجم العالمي زاك إيفرون لإحدى المستشفيات وذلك خلال تصويره مسلسلاً جديدًا يحمل اسم "Killing Zac Efron" وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها موقع "جاست جيرد" و"دايلي ميل"، حيث التقارير فقد أصيب النجم الشهير بعدوى بكتيرية خلال تواجده في بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب ما ورد تم نقل زاك أيفرون البالغ من العمر (32 عامًا) جوًا إلى بريسبان بأستراليا وكأنها "رحلة حياة أو موت" للنجم الشهير، وكانت بصحبته عدد من الأطباء المختصين، ثم تم إدخال إيفرون لمستشفى “ St Andrews War Memorial Hospital “ في سبرينج هيل، والآن زاك "في حالة مستقرة".

وحسب موقع "جاست جيرد" أن زاك إيفرون تلقي علاج مكثف لعدة أيام متواصلة، وذلك قبل أن يسمح له الأطباء المختصين بالسفر إلى الولايات المتحدة ليلة الاحتفال بالكريسماس بعد تحسن حالته.

زاك ايفرون

يذكر أن إيفرونزاك بدء حياته الفنية عام 2002 وذلك من خلال مسلسل "firesly"، وقدم إيفرون عددًا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية وذلك خلال مسيرته الفنية، ومن أبرز هذه الأعمال: "TheDerby Stallion" و"High School Musical" و"Hairspray" و"Me and Orson Welles " و" Charlie St. Cloud " و"Liberal Arts" و"That Awkward Moment" و"We Are Your Friends"، وغيرها من الأعمال.