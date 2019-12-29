شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف "جوهرة" القانونى بعد تأييد حبسها عام بتهمة التحريض على الفسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حكم حبس الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة"، سنة مع الشغل فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وهى القضية التى شغلت الرأى العام لمدة عامين تقريبًا، منذ انتشار فيديو لها وهى ترقص ببدلة رقص مخلة داخل إحدى المراكب النيلية، الموقف القانونى للراقصة الروسية الشهيرة بـ جوهرة يوضحه أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى.

أكد المحامى لـ"الخليج 365"، أن الحكم الصادر من محكمة جنح المستأنفة يعد حكم نهائى واجب التنفيذ، ولا يوجد أى إجراء يمكنه إيقاف تنفيذ العقوبة، لافتا إلى أن المتهمة استنفذت حقها فى درجات التقاضى، حيث صدر حكم أول درجة بحبسها عام مع الشغل، واستأنفت على الحكم الصادر ضدها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر، وهو ما يعنى أن الحكم بات واجب النفاذ.

وأضاف "عبد الغنى"، أنه فى حالة القبض على "جوهرة" سيكون واجب عليها تنفيذ العقوبة، وأن درجة التقاضى الوحيدة المتبقية لها هى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو إما يقبل أو يتم رفضه، وفى جميع الأحوال الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.

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كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قد قبلت الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه.

وطالبت الراقصة جوهرة، متابعيها وجمهورها بمراسلتها لحجز حفلات رأس السنة القادم، ونشرت صورة لها ببدلة الرقص على ضفاف نهر النيل عبر أستورى بحسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، بعد ساعات من تأييد الحكم عليها بالسنة مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق.

كما نشرت الراقصة جوهرة، بعضًا من الصور الشخصية لها على الاستورى الشخصى بها، وهى ترتدي بدل الرقص، بالإضافة إلى أستورى آخر لها وهى تزور طبيبة الأسنان الخاصة بها منذ قليل.