شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى فى رسالته لـ خالد صالح: "العيال كبرونا أوى يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان خالد الصاوى، بخطوبة الفنانة هنادى مهنى، على الفنان أحمد خالد صالح، متمنيًا لهما السعادة فى حياتهما، متذكرًا صديقه الفنان الراحل خالد صالح، موجهًا رسالة له بتلك المناسبة.

وكتب الصاوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "السنة ختامها مسك خطوبة ولادي أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهنى وأخويا المرحوم خالد صالح وبقول له العيال كبرونا أوى يا حبيبي".



خالد الصاوى

احتفلت الفنانة الشابة هنادى هانى مهنى، ابنة الموسيقار الكبير، بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، الجمعة الماضية، بعد حيرة شديدة سيطرت على الوسط الفنى ورواد السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، عقب نفى والد هنادى لهذه الخطوبة، حيث لم يؤكدها ولم ينفها فى الوقت الذى أغلق فيه الممثلان الشابان هاتفيهما، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد وجود علاقة عاطفية وصداقة منذ فترة تجمع الاثنين.

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وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما الفنان أحمد خالد صالح فهو ابن الفنان الكبير الراحل، وبدأ ظهوره على الساحة خلال العامين الماضيين، منها "نسر الصعيد"، مع محمد رمضان، و"الفيل الأزرق 2"، فضلا عن إنتظاره عرض فيلمى "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى، و"شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى.