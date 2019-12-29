شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيناريست محمد أمين راضى، عن انطلاق تصوير أول مشاهد الحزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، اليوم الأحد، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توكلنا على الله..أول يوم تصوير.."حكايات بنات" من أول السطر"، إشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام إخراج مصطفى أبو سيف.



حكايات بنات

الجزء الثالث والرابع من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئيين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجارى، ليتم عرضهما الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.



رجل الأعمال تامر مرسى والمنتج طارق الجناينى

وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وإنجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.



حكايات بنات الجزء الاول

وقرر صناع الجزء الرابع والخامس من المسلسل الاستعانة بأربع بطلات جدد للعمل سيتم الاعلان عنهن خلال الساعات القليلة المقبلة إضافة إلى باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث تم ترشيح أكثر من فنانة صاعدة من اللاتى برزن على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة لإتاحة الفرصة لهن خاصة وأن موضوع المسلسل يحتمل التغييرات والاستعانة ببطلات مختلفات مع كل جزء مثلما حدث فى الأجزاء الثلاثة الماضية.

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حكايات بنات الجزء الثانى