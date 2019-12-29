شكرا لقرائتكم خبر عن سباق نارى فى شباك التذاكر.. ديزنى الأقوى بـ600 مليون دولار لفيلمها Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سباق شباك التذاكر المحلى والعالمى، منافسة شرسة بين العديد من شركات الإنتاج والأستديوهات، فبعد أن نجح الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة Star Wars، الذى يأتى بعنوان Star Wars: The Rise of Skywalker ما يقارب الـ 600 مليون دولار، فى شباك التذاكر العالمى، وما يقارب الـ 300 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، ليرتفع إيرادات شركة ديزنى المنتجة لتتربع على القمة.

الفيلم الجديد من إخراج جاى جاى أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزى ريدلى (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندى)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلى مارى تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلى لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاى ووكر)، لوك أنتونى دانييلز (سى -3PO)، بيلى دى ويليامز (لاندو كالريسيان) وكارى فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومى آكى (ليدى ماكبث)، ريتشارد إى جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيرى راسل والممثل المصرى أمير المصري.

ولم يكن فيلم Star Wars الأخير هو صاحب سيطرة شركة ديزنى على القمة، فتشارك شركة الإنتاج الشهيرة فى السباق بفيلم Frozen 2 الذى يعرض فى السينمات، وحقق 16.8 مليون دولار فى نهاية الأسبوع الماضى، لترتفع إيرادات الفيلم لمليار و150 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، ويعتبر الجزء الثانى من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقًا للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليارات دولار فى بداية ديسمبر الجارى، فى أخر إحصائية لها قبل عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.