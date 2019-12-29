شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى متمنيًا الشفاء لسعد سمير: "ترجع أقوى من الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان أحمد صلاح حسنى، بالشفاء العاجل للاعب سعد سمير فى صفوف النادى الأهلى، بعد تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى الوتر ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكتب أحمد صلاح حسنى، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "قدر الله ما شاء فعل حزين لإصابة سعد سمير بقطع في وتر الأكيليس لكن من معرفتى به أثق بعد ربنا فى قوة سعد نفسه وصلابته في العودة أقوى من الأول ترجع بالسلامة للملاعب وللنادى الأهلى".



أحمد صلاح حسنى

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وعلى الجانب الآخر، عاد فريق عمل مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى من أسوان، أمس السبت، بعد انتهاء تصوير المشاهد الخارجية هناك، حيث استغرق التصوير 12 يوماً، جمعت كل من أحمد صلاح حسنى وإسلام جمال ونسرين طافش وجميل برسوم وميراهن حسين، وآخرون، وصور المخرج أحمد سمير فرج ما يقرب من 250 مشهداً خلال السفر إلى أسوان، بما يعادل 20 مشهداً يوميا، حيث تحتاج تصوير المشاهد تجهيزات واستعدادت خاصة، وهو معدل تصويرمرتفع للغاية.

ومن المقرر أن يحصل فريق العمل على إجازة لمدة 84 ساعة بعد التصوير فى أسوان، ليستأنف بعدها المخرج أحمد سمير فرج التصوير فى الديكور الأساسى الثانى للمسلسل، حيث يكثف التصوير مباشرة فور عودته نظرا لرغبة شركة سينرجى المنتجة للعمل فى عرض المسلسل خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

والمسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.