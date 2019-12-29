شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أبطال مسلسل "صراع العروش" ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل أندرو دنبار، أحد الممثلين المشاركين في بطولة المسلسل الملحمي الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش) فى ليلة عيد الميلاد، حيث اشتهر أندرو دنبار بدوره فى المسلسل الذى عمل فيه كممثل بديل للممثل ألفى ألينز، وجسد شخصية "ثيون غراي جوي"، فى أحداث مسلسل صراع العروش الشهير من إنتاج شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، ولقى المسلسل شهرة واسعة فى الكثير من الدول العربية.

ورحل الممثل أندرو دنبار، في منزله فى شرق بلفاست بأيرلندا، وهو في الثلاثينيات من عمره، عشية عيد الميلاد ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن، ونعت وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"، ومقرها فى أيرلندا، أندرو دنبار، فى بيان قائلة: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد الموهبة، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به فى أى مهام، وكان مؤديا موهوبا للغاية، وكان محبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".

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مسلسل صراع العروش حمل فى الكثير من أحداثه حدًا كبيرًا من التشابه مع أحداث حقيقة، منها مثلاً التشابه الكبير بين مجزرة الزفاف الأحمر، التى وقعت فى المسلسل، والتى تعيد لذاكرتنا بدء عزف موسيقى The Rains of Castemere، وخطاب (والدر فراي) الأخير الذى وجّهه لـ(روب ستارك)، كما أنّ استقبال عائلة (فراي) وحسن ضيافتهم جعل عائلة (الستارك) ورجالهم يشعرون بالأمان، فكما أنّهم لم يتوقعوا أنّ مضيفهم سيقتلهم، كذلك الفارثيون لم يتوقعوا من ضيوفهم الرومان ذلك، بالطبع وفى كلتا الحالتين رفع المهاجمون الجو الاحتفالى إلى مستوى آخر من الموت.