شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفل غنائى فى القاهرة فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة كارول سماحة حفل غنائى داخل إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر يوم 24 يناير المقبل ومن المقرر أن تغنى كارول مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتى اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائى والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية، وكانت قد طرحت مؤخرا كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد هنأت، كارول سماحة على فيلمها الجديد " بالصدفة"، متمنيه لها المزيد من النجاح و التقدم.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: " ألف مبروك صديقتى العزيزة كارول رجعتينا لزمن الرومانسية ممثله رائعة متمكنة من أدواتها و صديقتى الكاتبه كلوديا قدمتى عدة قضايا هامه جدا تخص شريحة كبيرة من البسطاء و المهمشين بكل الوطن العربى قدمتى حياتهم و أحزانهم بمنتهى الرقه و العذوبة برافو أمتعتونا بفيلم راقى جميل"

كما أحيت كارول سماحة مؤخرا حفلا غنائيا فى موطنها لبنان ضمن فعاليات مهرجان بكاسين، شاركها فى أولى فقرات الحفل المطرب ميشال فاضل.

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فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.

جدير بالذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.