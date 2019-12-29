شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل أمام فى صورة جديدة من كواليس فلانتينو مع نجوم مسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد عبد الرحمن، على نشر صورته بصحبه الزعيم عادل أمام، من كواليس مسلسل فلانتينو المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وبجواره نجوم مسرح مصر، وهم على ربيع ومصطفى خاطر.

وكتب عبد الرحمن الذى يشارك كضيف شرف فى الحلقة الاخيرة من المسلسل على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، "الضحكة دية من قلبنا اوى وعمرنا ما بنضحكها غير مع الزعيم عادل امام بجد شرف عظيم وقوفى معاك للمرة التانئة وربنا يخليك لينا ودايما تفضل الزعيم صوره بجد ملهاش وصف من حلاوتها وجمالها".

Advertisements

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



الزعيم

كان المخرج رامى إمام كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله : " "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".