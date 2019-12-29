شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح الجرينى يتعاون مع محمد رفاعى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم عبدالفتاح الجرينى فى ألبومه الجديد فى أغنية من كلمات محمد رفاعى والحان وليد سعد ويقدمها بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" واصفا بأنه صوت قوى ومميز، وكان الجرينى قد طرح مؤخرا أغنية "لفة" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس.

ويتعاون الشاعر محمد رفاعى مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وتحمل الطابع الرومانسى وهى من توزيع هادى شرارة والحان وليد سعد كما يتعاون مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد .

وطرح النجم فضل شاكر مؤخرا أغنية تحمل اسم "ياترى" باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب".

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وطرح فضل شاكر أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.

يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا حفل غنائى كبيروذلك بإحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما، وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها: "أخاصمك آه" و "آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. غيرها، مما طالب بها المعجبون.