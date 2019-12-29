وفاة نجم مسلسل "Game of Thrones"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل "أندرو دنبار" بطل مسلسل صراع العروش، "Game of Thrones"، عن عمر يناهز الـ 30 عامًا، الجمعة الماضي.

ولفظ الممثل أندرو دنبار أنفاسه الأخيرة بمنزله شرق بلفاست بأيرلندا، وهو في الثلاثينيات من عمره، عشية عيد الميلاد ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن، ونعت وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"، أندرو دنبار، فى بيان قائلة: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد الموهبة، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به فى أى مهام، وكان مؤديا موهوبا، ومحبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".

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وكان أندرو قد لعب دور الممثل البديل لشخصية "ثيون جرايجوي"، ضمن أحداث المسلسل الشهير.

وعرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل “Game of ThroneS “صراع العروش” في شهر أبريل 2019.