هؤلاء النجوم يفاجئون أشرف زكي بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
فاجأ عدد من نجوم الفن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بالاحتفال بعيد ميلاده الموافق اليوم 29 ديسمبر.
ونشرت روجينا صورة تجمع زوجها الدكتور أشرف زكي مع هؤلاء النجوم، ومن بينهم الفنان إيهاب فهمي، وعلي ربيع، وحسني شتا، وأحمد الشامي، ومحمد عبدالرحمن، وأوس أوس، وكريم عفيفي.
وعلقت الفنانة روجينا على الصورة: "أحلى مفاجأة لأشرف في عيد ميلاده من الناس اللي بتحبه، كل سنة وانت غالى على ناس كتير كل سنة وكل الناس اللى بتحبك حواليك".
ويحتفل الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده الـ58، اليوم؛ إذ إنه من مواليد 29 ديسمبر عام 1960.
وتواصل الفنانة روجينا حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، سلوى عثمان.
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