بعد إصابته .. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ"سعد سمير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن حزنه الشديد، لإصابة نجم الأهلي سعد سمير بعد تعرضه لقطع في الوتر، في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

وكتب حسني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر":" قدر الله ما شاء فعل حزين لإصابه سعد سمير بقطع في وتر الاكيلس، لكن من معرفتي به اثق بعد ربنا، في قوه سعد نفسه وصلابته في العودة، أقوى من الأول، ترجع بالسلامة للملاعب وللنادي الأهلي".

تعرض سعد سمير لإصابة قوية أمام بلاتينيوم، مما أدى لخروجه من المباراة بعد مرور أقل من 10 دقائق، ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية إضافية، وأشعة إذا تطلب الأمر، لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

وحقق الأهلي الفوز على بلاتينيوم، ليلة أمس، السبت، بهدفين أحرزهما وليد سليمان، وذلك في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام.