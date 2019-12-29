علي ربيع عن لقائه بعادل إمام: كنت حاسس إني في مدرسة المشاغبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان علي ربيع، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بـ"الزعيم" عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وكتب ربيع في تعليقه على الصورة "معتقدش ان حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام، انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة، والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا، وعن الضحك اللي حصل كنت حاسس اني في مدرسة المشاغبين.. عادل إمام يعني الفن المصري".

"فلانيتنو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم.