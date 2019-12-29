خالد الصاوي يبعث رسالة لخالد صالح: "العيال كبرونا أوي يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان خالد الصاوي على تهنئة الفنانة هنادي مهنا بخطوبتها على الفنان أحمد صالح، ووجهة رسالة لصديقة الراحل خالد صالح.

ونشر خالد الصاوي صورة لهنادي وأحمد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "السنة ختامها مسك.. خطوبة ولادي أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنا، ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهنا وأخويا المرحوم خالد صالح.. وبقول له العيال كبرونا أوي يا حبيبي"

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وكان الفنان خالد صالح رحل عن عالمنا، 25 سبتمبر عام 2014، عن عمر يناهز الـ49 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

جدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنى احتفلت بخطبتها على من الفنان أحمد خالد صالح، الجمعة الماضية، 27 ديسمبر، في جو عائلي ‏اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من النجوم.‏