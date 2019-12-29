زينة تكشف لـ"الخليج 365" عن أمنيتها في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة زينة، إن 2019 ضمت أحداثًا جيدة، وتحمد الله على أنها بصحة جيدة هي وأسرتها.

وتابعت زينة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مع ألف سلامة 2019، كانت سنة حلوة، كل سنين ربنا حلوة، كل سنة بيبقى فيها الحلو والوحش والحمد لله اننا واقفين على رجلينا".

وعن أمنيتها في العام الجديد "أتمنى 20 مليون دولار، ده انا افرتكهملك في يومين انتي متعرفنيش".

جدير بالذكر أن زينة يُعرض لها حاليًا فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.