محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة زينة، إن 2019 ضمت أحداثًا جيدة، وتحمد الله على أنها بصحة جيدة هي وأسرتها.
وتابعت زينة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مع ألف سلامة 2019، كانت سنة حلوة، كل سنين ربنا حلوة، كل سنة بيبقى فيها الحلو والوحش والحمد لله اننا واقفين على رجلينا".
وعن أمنيتها في العام الجديد "أتمنى 20 مليون دولار، ده انا افرتكهملك في يومين انتي متعرفنيش".
جدير بالذكر أن زينة يُعرض لها حاليًا فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تكشف لـ"الخليج 365" عن أمنيتها في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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