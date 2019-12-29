رانيا يوسف تروج لمسلسلها "الأنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روجت الفنانة رانيا يوسف لأولى حلقات مسلسها "الأنسة فرح"، الذي يعرض اليوم على شاشة "MBC".
ونشرت رانيا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" تابعوا النهارده أول حلقه من مسلسل الأنسة فرح ، على قناه MBC4، الساعه 8 مساء بتوقيت مصر ولبنان و السودان و ليبيا، الساعه 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق، الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات".
مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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