إيرادات السبت.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Doctor Sleep" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 28 ديسمبر، إيراد قُدر بـ502 ألف و307 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 116 ألفًا و961 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Spies in disguise" بعد تحقيقه 85 ألفًا و499 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 69 ألفًا و248 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 48 ألفًا و686 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "last christmas" وحقق 35 ألفًا و655 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 21 ألفًا و812 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "The courier" بطولة Olga Kurylenko، محققًا 19 ألفًا و675 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Le Mans '66" وحقق 13 ألفًا و339 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم"Doctor Sleep" وحقق 10 آلاف و717 جنيها.