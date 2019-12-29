تراند اليوم : رانيا يوسف تثير الجدل باستعراض "مؤخرتها" بشكل فاضح بـ"الفيزون"



أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة من الجدل عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو لها عبر خاصية "إستوري" على موقع "إنستجرام"، بعد ظهورها في الفيديو مرتدية بنطلون "فيزون" مثير بدت تستعرض فيه مؤخرتها.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو، تستعرض جسدها ولياقتها أثناء أداء تمارين رياضية في الجيم، لكن الجمهور لاحظ أنها تقوم باستعراض مؤخرتها لتعود لإثارة الجدل حولها من جديد.

وتعرّضت رانيا يوسف لموجة من الانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت مؤخرتها أثناء التمارينات الرياضية، مشيرين إلى أنها تعمدت استعراض مؤخرتها أثناء التمارين.







