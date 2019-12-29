تراند اليوم : ممثلة شهيرة بعد اعتزالها المفاجئ: والدتي مصدومة وتطالبني بالتراجع

كشفت الممثلة، لقاء سويدان، أن والدتها عارضت اتخاذ قرار باعتزالها التمثيل.

وكانت "سويدان"، وهي نصف سورية - نصف مصرية قالت إنها ستترك مهنة الفن نهائيًا، الأمر الذي قالت إنه لم يرض والدتها.

وأضافت في تصريحات إلى موقع مجلة "لها" الفنية: "والدتي لا تصدق قراري حتى الآن وتتمنى أن أتراجع عنه في أسرع وقت".

وفاجأت "سويدان" متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخيرًا ببيان قالت فيه: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا .. قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة .. مهنة أصبحت عبء فني وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

وتابعت: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن .. قراري لا رجعة فيه بإذن الله . وأردفت: ملحوظة : أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس ودا مش قرار انفعالي .. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار دا.